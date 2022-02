Avatar The Last Airbender: un RPG e un MMORPG in sviluppo sulla serie?

Avatar: The Last Airbender potrebbe avere ben due videogiochi in sviluppo da parte di team non ancora identificati, più precisamente un RPG e un MMORPG legati alla celebre serie di Paramount, in attesa di eventuali conferme.

Si tratterebbe di parte delle nuove produzioni videoludiche incentrate su Avatar, che per il resto dovrebbero comprendere anche un gioco mobile da parte di Square Enix e anche "almeno un altro gioco", in base a quanto riferito dal sito AvatarNews specializzato sulla serie in questione, il quale però non specifica le fonti da cui avrebbe tratto queste notizie "in esclusiva".

Restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni su questo nuovo RPG e del presunto MMOPRG su Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di giochi che sono già in sviluppo da tempo ma tenuti segreti finora, tuttavia la loro uscita non dovrebbe essere lontana a questo punto.

Dunque, l'idea è che la presentazione di entrambi dovrebbe avvenire fra poco, anche se al momento si tratta solo di rumor. L'RPG e il MMORPG dovrebbero peraltro contare sul supporto delle voci originali della serie animata, dunque con il coinvolgimento di attori e doppiatori legati ai personaggi storici.