Final Fantasy 16: uscita nel 2022? Improbabile, secondo Jason Schreier

Final Fantasy 16 probabilmente non uscirà nel 2022, secondo Jason Schreier, che è considerato solitamente una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda le voci di corridoio, anche se in questo caso la previsione rimane piuttosto vaga.

Il giornalista di Bloomberg è intervenuto direttamente sul forum ResetEra per dire la sua sulla possibile uscita di Final Fantasy 16, sostenendo che "non spererebbe" in un'uscita fissata per il 2022 per il nuovo gioco Square Enix, facendo capire che questo probabilmente verrà spostato al 2023 per diversi motivi.

Tra le cause principali, in base a quanto riferito, c'è il fatto che il team responsabile di Final Fantasy 16 è lo stesso che si sta occupando di Final Fantasy 14, e quest'ultimo ha avuto nettamente la precedenza negli ultimi mesi, portando probabilmente a un ritardo generale dei lavori sul nuovo capitolo single player.

"La cosa da considerare su Final Fantasy 16 è che viene gestito dalle stesse persone che sviluppano Final Fantasy 14, titolo che ha avuto la priorità quest'anno ed è stato a sua volta rimandato più volte", per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti.

Secondo Schreier, dunque, sarebbe probabilmente questo il motivo per cui Final Fantasy 16, a detta degli stessi sviluppatori, ha accumulato circa 6 mesi di ritardo nello sviluppo.

D'altra parte, anche il fatto che il nuovo capitolo non sia menzionato nella line-up di Square Enix per il 2022 ufficiale può rappresentare un altro indizio del fatto che il gioco sia a questo punto previsto per il 2023, ma attendiamo comunque eventuali notizie al riguardo.