The Witcher 3: un cosplay di Triss da spooky.foxx gioca col fuoco

The Witcher è ormai un soggetto ampiamente esplorato da parte dei cosplayer, ma spesso sono le coprotagoniste ad attirare l'attenzione come in questo cosplay di Triss Merigold da parte di spooky.foxx, che ce la mostra alle prese con la magia del fuoco.

Triss Merigold è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia, e in questa foto pubblicata da spooky.foxx su Instagram viene rappresentata intenta in un incantesimo a base di fuoco, trattandosi anche di una combattente alquanto preparata, all'interno di un'ambientazione boschiva.

In questo set di immagini, sembra che la maga utilizzi i suoi poteri per lanciare un colpo particolarmente potente, tuttavia senza rinunciare a una notevole cura nel look, si direbbe. L'interpretazione di spooky.foxx è particolarmente riuscita, considerando l'ottima ricostruzione dell'abito più tradizionale di Triss e l'iconica acconciatura rossa, ma anche il lavoro di post-produzione applicato agli scatti è di notevole qualità in questo caso.