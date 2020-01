Baby Yoda, Disney blocca il merchandise pirata su Etsy

Disney ha deciso di mettere un freno al merchandise pirata legato a Baby Yoda emerso su Etsy dal momento in cui il personaggio è apparso nella serie Star Wars: The Mandalorian, disponibile su Disney+.



Baby Yoda è sicuramente il personaggio più popolare dell'intera serie e non c'è voluto molto prima che qualcuno decidesse che tanta popolarità andava sfruttata, anche perché i fan hanno iniziato a cercare gadget legati al personaggio praticamente da subito. Etsy, dove chiunque può vendere il frutto del suo lavoro, si era quindi riempito di Baby Yoda amatoriali, tanto da aver fatto attivare gli avvocati di Disney per farli rimuovere tutti dal commercio. Stando a The Verge, la multinazionale del topo ha iniziato a inviare ingiunzioni di rimozione costringendo Etsy a chiudere tutte le inserzioni con le parole "Star Wars", "Mandalorian" e "Yoda".



La mossa di Disney si spiega facilmente: sta per arrivare il merchandise ufficiale di Baby Yoda, quindi è stato fatto rimuovere tutto ciò che poteva creare confusione nei potenziali acquirenti. In realtà molti degli Baby Yoda falsi sono rimasti in vendita. I venditori gli hanno solo cambiato nome.