Babylon's Fall nella line up di Square Enix per il TGS 2020, con altri giochi non annunciati

Square Enix ha svelato la sua line up per il Tokyo Game Show 2020 che comprende il tanto atteso Babylon's Fall, l'ultima fatica di PlatinumGames per PC e console PlayStation. Il gioco è dai radar da dopo l'annuncio, quindi siamo curiosissimi di vederlo tornare in una forma più compiuta. Molti anche i giochi non ancora annunciati, non visibili dall'elenco di quelli presenti, riportato in fondo alla notizia, ma impliciti nella descrizione dei vari panel sul sito speciale di Square Enix, di cui alcuni "coming soon".

La presenza di Square Enix al Tokyo Game Show 2020 si annuncia quindi come quantomai interessante, pur se solo virtuale. Tra gli altri giochi presentati citiamo Balan Wonderworld del papà di Sonic e Dragon Quest XI S Definitive Edition. Leggiamo l'elenco completo: