Ubisoft Forward: forse la prossima settimana, in mezzo a nuove accuse di nepotismo per il CEO Guillemot

Stando al sempre ben informato Jason Schreier, il nuovo Ubisoft Forward potrebbe essere pubblicato la prossima settimana con un tempismo perfetto visto che l'editore francese è nel pieno di una nuova ondata di polemiche a causa del presunto nepotismo di Yves Guillemot, il CEO.

Tutto è nato dal caso Tom Clancy's Elite Squad, cioè dall'utilizzo del simbolo del movimento Black Lives Matter per caratterizzare il gruppo terroristico Umbra contro cui si combatte nel gioco.

Facendo una veloce indagine sull'assurda vicenda, Schreier ha parlato con alcuni dipendenti della compagnia, scoprendo che lo studio che ha sviluppato Tom Clancy's Elite Squad è diretto da Charlie Guillemot, non un omonimo del CEO, ma suo figlio. I contatti di Schreier hanno sottolineato come il ragazzo si sia laureato nel 2014 e, lo stesso anno, sia stato subito messo a dirigere uno studio di sviluppo (chissà da chi).

Stando a quanto appreso dal giornalista, negli ultimi giorni molti membri dello staff di Ubisoft hanno manifestato in modo anche molto acceso il loro malcontento nel forum interno della compagnia, chiamato Mana. Uno dei messaggi, apprezzato da almeno una ventina di persone, pare dica "Sono sinceramente esausto di tutto ciò che ha a che fare con Ubisoft."

La frustrazione dei dipendenti è facilmente spiegabile dai numerosi casi di malagestione e di connivenza con comportamenti tossici da parte dei dirigenti emersi negli scorsi mesi.

The director of this game and manager of the studio behind it is Charlie Guillemot. If that name sounds familiar, it's because his father is Yves Guillemot, Ubisoft's CEO. Charlie Guillemot graduated university in 2014 and became studio manager in... 2014 — Jason Schreier (@jasonschreier) August 31, 2020

Over the weekend, a number of Ubisoft staffers posted furious messages about the video on the company's internal forum, Mana. One message with a couple dozen 'likes' starts off with the sentence: "I am sincerely exhausted by everything related to Ubisoft." — Jason Schreier (@jasonschreier) August 31, 2020