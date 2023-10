Baldur's Gate 3: utente usa tutti gli esplosivi del gioco per il boss finale e si vedono solo numeri

Baldur's Gate 3 concede tanta libertà ai giocatori che possono approcciare ogni situazione come più desiderano. Una giocatrice ha quindi deciso di far saltare in aria il boss finale e assicurarsi che questo non avesse nessuna via di scampo. Parliamo dell'utente MissQueeney che ha spiegato tramite Reddit di aver raccolto ogni singolo oggetto esplosivo trovato durante la partita per usarlo in un sol colpo.

Nel post di Reddit qui sopra, segnalato come spoiler ma realizzato in modo tale da non permettere di capire quale sia il nemico a schermo, vediamo un enorme insieme di numeri che indicano il danno inflitto al nemico.