Barbie batte Harry Potter: è il film di Warner Bros. che ha incassato di più

Barbie ha fatto la magia e ha battuto la seconda parte di Harry Potter e i Doni della Morte come film di Warner Bros. Pictures che ha incassato di più nella storia della compagnia. Il film diretto da Greta Gerwig , con protagonista Margot Robbie, ha prodotto ricavi per 1,36 miliardi di dollari, superando gli 1,34 miliardi di dollari della pellicola piena di maghetti del 2011. Un'Avada Kedavra rosa, in pratica.