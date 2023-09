Starfield: grossi problemi sulle GPU Arc Alchemist di Intel, fix la prossima settimana

Intel : "Siamo consapevoli dei problemi di Starfield con le schede video Intel Arc. Stiamo lavorando per migliorare l'esperienza per il lancio generale del gioco della prossima settimana."

Problemi

Le GPU Arc sono in difficoltà con Starfield

Ma quali sono questi problemi? In pratica molti non riescono nemmeno ad avviare il gioco, il che è decisamente grave. Il fix dovrebbe arrivare il 5 settembre, il giorno prima del lancio effettivo di Starfield, sotto forma di nuovi driver dedicati.

Purtroppo ciò significa anche che chi ha problemi non potrà usufruire del periodo di accesso anticipato, pure se ha pagato per entrare in gioco in anticipo.

Molti criticano il fatto che Intel non abbia lanciato per tempo driver ottimizzati per Starfield, come fatto invece da Nvidia e AMD, una decisione grave considerando che Intel sta provando a ritagliarsi una fetta del mercato delle GPU. C'è anche chi ritiene che i driver attuali fossero compatibili con il gioco di Bethesda prima dell'aggiornamento da 15 GB del lancio. Non è sicuramente una giustificazione, ma almeno spiega ciò che è successo.

In questo modo è inutile anche la mod che aggiunge il supporto a XeSS.