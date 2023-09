Starfield: video lo mostra girare in 8K con DLSS 3 attivo, usando una GeForce RTX 4090

La testata DOSGaming ha pubblicato un video di Starfield che mostra il gioco girare in 8K con DLSS 3 di NVIDIA. Il sistema usato per registrarlo è dotato di una performantissima GPU GeForce RTX 4090, che ha consentito di selezionare il livello di dettaglio massimo. Vediamolo:

Come potete vedere la qualità è elevatissima e mostra al meglio il gioco di Bethesda Softworks. Naturalmente vi conviene metterlo a tutto schermo e a qualità massima per goderne appieni. Importante sottolineare come Starfield non supporti nativamente DLSS, che però può essere implementato tramite mod.