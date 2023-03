Battlefield 2042: giocabile gratis su Steam fino al 16 marzo

Da oggi e fino al 16 marzo 2023, Battlefield 2042 è giocabile gratuitamente su Steam. Quindi potete scaricare il gioco e provarlo per tre giorni, per poi decidere eventualmente se acquistarlo e continuare l'esperienza, o se lasciarlo andare.

Da notare che per il periodo di prova, Battlefield 2042 sarà in sconto a 17,99€, ossia il 70% in meno rispetto al prezzo base di 59,99€. Volendo è anche disponibile l'Ultimate Edition a 49,49€ invece di 109,99€, ossia con il 55% di sconto.

Battlefield 2042 su Steam

Electronic Arts ha collegato l'offerta anche a una grossa campagna marketing per il lancio della Stagione 4 del gioco, legata alla collaborazione con streamer di tutto il mondo. Di seguito riportiamo il programma completo di tutti i live stream e gli streamer coinvolti:

Il programma completo dei live stream dedicati alla Stagione 4 di Battlefield 2042

Naturalmente i progressi fatti durante il periodo di accesso gratuito saranno conservati nella versione definitiva.

Battlefield 2042 è l'ultimo capitolo della celebre serie di DICE, che ha vissuto un lancio sfortunato piagato dai numerosi problemi del gioco. Ora, aggiornamento dopo aggiornamento, la situazione sembra essere molto migliorata.