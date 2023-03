Shazam: Furia degli Dei, l'ultimo spot include un grosso spoiler

Warner Bros. sta promuovendo l'uscita nei cinema di Shazam: Furia degli Dei in maniera un po' controversa, e a quanto pare l'ultimo spot televisivo del film include un grosso spoiler che sembra peraltro tratto dalle scene conclusive della pellicola.

La situazione sembra simile a quella vista in Black Adam, che includeva nel finale una scena con il Superman di Henry Cavill, che peraltro ha portato malissimo all'attore inglese visto che con l'arrivo di James Gunn si è deciso che non tornerà nei panni del personaggio.

Seguono spoiler su Shazam: Furia degli Dei

Shazam: Furia degli Dei, la famiglia riunita

Insomma, qual è il grosso spoiler? La presenza nel film della Wonder Woman di Gal Gadot, che saluta Shazam in quello che sembrerebbe un epilogo dell'avventura, dicendogli di continuare a salvare il mondo. Probabilmente parliamo di un cameo di pochi secondi, che tuttavia risulta strano.

Questo perché sappiamo che in The Flash erano presenti fugaci apparizioni del già citato Superman di Henry Cavill nonché della Wonder Woman di Gal Gadot, che però pare siano state eliminate nella versione finale della pellicola proprio per via del già deciso reboot dell'universo cinematografico DC.

Shazam: Furia degli Dei farà il proprio debutto nelle sale italiane il 16 marzo: pochi giorni ancora e scopriremo come stanno le cose.