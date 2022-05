Battlefield 2042: la Stagione 1 introdurrà solo una nuova mappa

Con il lancio della Stagione 1 di Battlefield 2042 ormai alle porte, DICE ha confermato che introdurrà solo una nuova mappa, in parte deludendo le aspettative dei giocatori, che speravano novità più sostanziose da questo punto di vista.

La conferma è arrivata tramite il forum ufficiale di Battlefield 2042 da Straatford87, uno dei community manager di DICE, in risposta alla domanda di un utente che chiedeva delucidazioni in merito:

"Posso confermare che nel video (il diario degli sviluppatori qui sotto) parliamo della "mappa" della Stagione 1, al singolare", ha detto il community manager di DICE.

In realtà in passato DICE aveva dichiarato che avrebbe introdotto una sola mappa per Stagione, dunque i piani in tal senso non sono cambiati. Tuttavia dato il rinvio della season 1 a giugno, una parte della community sperava di vedere un numero maggiore di mappe.

Straatford87 ha svelato anche che l'arsenale di Battlefield 2042 verrà rafforzato aggiungendo armi classiche da Battlefield Portal per le modalità All-Out Warfare.

Di recente DICE ha annunciato anche di aver interrotto la creazione di nuovi contenuti per Hazard Zone e ha eliminato la playlist da 128 giocatori di Sfondamento con l'Update 4.1 pubblicato alcuni giorni fa.