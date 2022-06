Battlefield 2042: trailer, data di inizio e immagini della Stagione 1 Zero Hour

EA e DICE hanno svelato la nuova stagione di Battlefield 2042. Si tratta di Zero Hour, che sarà disponibile dal 9 giugno 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Possiamo vedere un trailer dedicato al gameplay qui sopra e alcune immagini poco sotto.

Ecco la descrizione ufficiale della Stagione 1 dello sparatutto: "Scatenate l'inaspettato mentre il mondo di Battlefield 2042 si evolve con Stagione 1: Zero Hour. Raggiungete altezze maggiori con elicotteri stealth di nuova generazione o contrastate da terra in una nuova mappa montuosa, Exposure, ambientata nelle Montagne Rocciose canadesi. Schieratevi nei panni della nuova Specialista Ewelina Lis e usate il suo lanciarazzi per distruggere i blindati e gli elicotteri nemici. Mentre attraversate l'estremo terreno verticale delle Montagne Rocciose canadesi, utilizzate equipaggiamenti hi-tech come la balestra Ghostmaker R10 e il fucile da tiratore BSV-M per condurre la vostra squadra alla vittoria. Sbloccate 100 livelli di emozionanti contenuti gratuiti e premium nel Battle Pass Stagione 1."

Come avete potuto leggere, le novità della Stagione 1 di Battlefield 2042 sono:

Nuovo specialista: Ewelina Lis

Nuovi veicoli: RAH-68 Huron e YG-99 Hannibal Gunships

Nuove armi: Ghostmaker R10 Crossbow e BSV-M Marksman Rifle

Nuovo gadget: lancia granate fumogene

Nuova mappa: Exposure

Vi lasciamo infine al nostro provato della Stagione 1 di Battlefield 2042: "Dopo 8 mesi di assordante silenzio, DICE avrebbe dovuto risarcire la community di Battlefield 2042 con un update stellare, in grado di mettere in campo una batteria di contenuti da pelle d'oca. Lo sparatutto dello studio svedese ha delle evidenti qualità e con una Stagione 1 indimenticabile, testimone dell'incrollabile volontà dello studio di redimere un gioco sull'orlo dell'oblio, qualcosa si sarebbe potuto salvare. Ma con una sola mappa, una manciata di nuovi contenuti e Hazard Zone abbandonata a sé stessa, Zero Hour rischia seriamente di condannare una volta per tutte il lavoro degli sviluppatori, sebbene la qualità dei singoli elementi dell'espansione sia di livello."