Battlefield è una parte importante del futuro di EA, il CEO Andrew Wilson parla del prossimo gioco

Electronic Arts, una recente riunione finanziaria, ha parlato brevemente del futuro di Battlefield, affermando che si tratta di una parte importante dei piani dell'azienda.

Andrew Wilson - CEO di EA - ha affermato di essere felice del tipo di gioco che il team del prossimo Battlefield sta realizzando. Ha anche elogiato i capi dello studio di sviluppo.

Precisamente ha detto: "Penso che abbiamo messo insieme uno straordinario team di leadership creativa", ha detto Wilson riguardo al prossimo Battlefield. "Il team si è riunito questa settimana in Svezia. Stamattina ho avuto una telefonata con alcuni dei dirigenti e sono molto ottimisti sui progressi che stanno facendo. Penso che abbiamo una straordinaria fiducia in quella squadra e nei progressi che stanno facendo per il futuro di quel franchise".

Battlefield 2042

Wilson ha poi aggiunto che il team dietro il prossimo Battlefield non sta costruendo solo un gioco, ma piuttosto "una piattaforma" per continuare a "guidare i servizi live nei decenni a venire". Tuttavia, non ha voluto aggiungere altro, affermando che condivideranno ulteriori informazioni al momento opportuno.

"Non stiamo costruendo solo un gioco. Stiamo costruendo una piattaforma, un contenuto come piattaforma per guidare i servizi dal vivo nei decenni a venire", ha detto Wilson. "E quindi, man mano che continueremo a muoverci in questo processo e, quando sarà appropriato, condivideremo di più sul futuro di Battlefield, ma è certamente un pilastro della nostra strategia, la costruzione di giochi ed esperienze che attraggono e intrattengono massicce comunità online attraverso le piattaforme, i modelli di business e le aree geografiche, e pensiamo che Battlefield sarà una parte significativa del nostro futuro, e condivideremo di più con il passare del tempo".

Ricordiamo anche che EA sta creando un nuovo team per supportare lo sviluppo di futuri single player di Battlefield.