Nintendo: la nuova console potrebbe essere annunciata più vicina al lancio

La questione della prossima console Nintendo è alquanto dibattuta, ma per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della compagnia, tranne il fatto che la sua presentazione potrebbe avvenire più vicina al lancio effettivo, diversamente da quanto è successo con Nintendo Switch.

Come forse ricorderete, fu Nintendo stessa ad annunciare lo sviluppo della sua nuova console nel 2015, ben due anni prima rispetto all'effettivo lancio della console e un anno prima della presentazione ufficiale di Nintendo Switch. All'epoca si parlava di NX, e per diversi mesi le teorie corsero selvagge su internet, riguardanti la natura e le caratteristiche di questa misteriosa console, con tanto di mock-up e scherzi vari collegati.

Ebbene, c'era un motivo specifico per cui la compagnia decise di parlare così in anticipo della console con nome in codice NX, svelato dal presidente Shuntaro Furukawa durante la recente conferenza a margine della presentazione dei risultati finanziari dell'anno fiscale: "Quell'annuncio coincideva con la nostra partnership con DeNA per lo sviluppo di giochi su smartphone e per il supporto sul nuovo sistema di Nintendo Account", ha spiegato Furukawa.

Visto questo avvicinamento al mercato mobile, ha riferito il presidente, "considerammo importante rassicurare il nostro pubblico sul fatto che il focus principale di Nintendo sarebbe rimasto sulle console classiche, questo è il motivo per cui l'annuncio di Nintendo Switch avvenne in maniera così particolare". Per quanto riguarda la prossima console, invece, non ci sarà questa necessità e l'annuncio avverrà in un momento più opportuno, che probabilmente sarà più vicino al lancio effettivo.

Dalle informazioni emerse da questa conferenza sembra anche essere emerso il fatto che Nintendo non ha intenzione di lanciare nuovo hardware fino alla primavera del 2024, ma questo potrebbe riguarda solo il fatto di non aver inserito la questione nei prospetti programmatici dell'anno fiscale, perché comunque dev'essere mantenuta segreta. In ogni caso, alcune voci di corridoio raccolte da Nikkei Asia hanno riferito che lo sviluppo della nuova console Nintendo procede bene, ma che effettivamente non se ne parlerà prima della primavera del 2024.