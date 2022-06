Battle.net: Sconti Estivi fino al 67%, ecco le migliori offerte

Sono giorni pieni di sconti in ambito videoludico: ora, potete trovare anche un'offerta su Battle.net. Activision Blizzard propone gli Sconti Estivi, fino al -67%. Saranno validi fino al 4 luglio 2022.

Tra le offerte di Battle.net è presente Call of Duty Vanguard con un -40%: lo sparatutto costa ora 35.99€. Se preferite un altro Call of Duty, potete optare per Modern Warfare a 29.99€, ovvero con un -50%. Gli sconti di COD sono in realtà attivi su varie versioni dei giochi più recenti della saga e anche su alcuni contenuti di gioco come pacchetti di armi

Blizzard propone anche Diablo II Resurrected a 23.99€, ovvero con un -40%. Se preferite Diablo III, potete trovarlo a soli 9.99€. Anche le varie espansioni sono disponibili in sconto. C'è poi tutta una sezione dedicata a StarCraft, con offerte sui giochi e sulle espansioni.

Diablo II: Resurrected

Per i giocatori di World of Warcraft, invece, è possibile comprare il costoso Pacchetto di una Notte di Mezza Estate al -63%, ovvero a un prezzo finale di 64.99€. Ci sono poi tantissimi sconti su vari elementi estetici di World of Warcraft, dalle mascotte alle cavalcature, senza dimenticare ovviamente le varie espansioni.

Diteci, siete in cerca di qualche gioco specifico con le offerte di Battle.net?