Ubisoft Store: al via i saldi estivi, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla tra le offerte

Ubisoft Store ha dato il via ai saldi estivi, con tantissimi giochi della software house francese in offerta con sconti fino al 75%. Le promozioni coinvolgono anche Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla e Rainbow Six Siege, giusto per citarne alcuni.

Troverete l'elenco di tutte le offerte dell'Ubisoft Store a questo indirizzo, mentre di seguito abbiamo realizzato una selezione di alcuni degli sconti più invitanti (i prezzi indicati sono relativi alle versioni PC).

Far Cry 6 Standard Edition a 24,00 euro - 60% di sconto

Far Cry 6 Gold Edition a 40,00 euro - 60% di sconto

Far Cry 6 Ultimate Edition a 59,99 euro - 50% di sconto

Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,99 euro - 67% di sconto

Riders Republic a 24,00 euro - 60% di sconto

Assassin's Creed Valhalla a 24,00 euro - 60% di sconto

Assassin's Creed Valhalla - L'Alba del Ragnarok a 25,99 euro - 35% di sconto

Rainbow Six Extraction a 24,99 euro - 50% di sconto

Assassin's Creed Odyssey a 15,00 euro - 75% di sconto

Anno 1800 Standard Edition a 19,80 euro - 67% di sconto

The Division 2 a 9,00 euro - 70% di sconto

Immortals Fenyx Rising a 19,80 euro - 67% di sconto

Tutte le offerte dell'Ubisoft Store saranno valide fino al 6 luglio 2022. Inoltre entro questa data riceverete € 10,00 di ricompense nel vostro Wallet quando spendete più di € 20,00 nello store, qui trovate tutti i dettagli dell'iniziativa.

Inoltre vi segnaliamo che da oggi sono disponibili le "Offerte di Metà Anno" del PlayStation Store e anche i saldi estivi di Battle.net.