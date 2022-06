Final Fantasy 16: il team di Kingdom Hearts ha contribuito al sistema di combattimento

Secondo quanto svelato dal produttore Naoki Yoshida, il team di Kingdom Hearts ha aiutato quello di Final Fantasy 16 nello sviluppo del sistema di combattimento.

L'informazione arriva dall'intervista di The Washington Post. Naoki Yoshida ha spiegato che: "Il team di Kingdom Hearts di Square Enix è stato particolarmente utile nel contribuire ai combattimenti in tempo reale e alle battaglie con i boss. Si può dire che le battaglie di [Final Fantasy 16] siano in qualche modo il culmine delle esperienze passate dell'azienda."

Non è strano che dei team interni della stessa azienda si supportino a vicenda nello sviluppo di un gioco. Ricordiamo poi che il team di Kingdom Hearts ha molta più esperienza con i giochi d'azione in tempo reale, rispetto al team di Final Fantasy 16, quindi pare logico che vi sia stata una qualche collaborazione.

Ovviamente, il grosso del lavoro sarà stato gestito dal team di Final Fantasy 16, che è stato guidato anche da Ryota Suzuki, che ha lavorato a Devil May Cry 5 e Dragon's Dogma. Il supporto del team di Kingdom Hearts, inoltre, non significa che il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 sarà uguale a quello della serie di Nomura: Yoshida ha affermato che il team ha guardato allo stile di Capcom, PlatinumGames e FromSoftware.

Per altri dettagli su Final Fantasy 16, vi suggeriamo di leggere la nostra intervista completa a Yoshida!