Bayonetta 3 sulla copertina del prossimo numero di Game Informer

Bayonetta 3 sarà sulla copertina del prossimo numero di Game Informer, con un artwork inedito che sottolinea una delle caratteristiche del personaggio creato da PlatinumGames, ovverosia la sua capacità di attingere al potere di Madama Butterfly.

Bayonetta 3 sulla copertina del prossimo Game Informer

A qualche settimana dal lungo trailer del gameplay per il Nintendo Direct, Bayonetta 3 torna dunque a far parlare di sé con un ampio coverage della rivista americana ha dedicato al gioco, e che farà luce su tanti aspetti del gioco in arrivo su Nintendo Switch.

"Abbiamo fatto visita al quartier generale di Nintendo of America per giocare Bayonetta 3, macinando alcune ore delle fasi iniziali della campagna al comando di Bayonetta e Viola", ha scritto Marcus Stewart.

"Oltre a condividere le nostre prime impressioni sul gioco, ho intervistato alcuni dirigenti di PlatinumGames, fra cui il game director Yusuke Miyata e il supervising director Hideki Kamiya, per scoprire qualcosa di più sul lungo sviluppo di Bayonetta 3 e per porre loro alcune brucianti domande sul gameplay e la storia."

"La nostra bellissima immagine di copertina vede Bayonetta ostentare la sua abilità Demon Masquerade, che le consente di attingere al potere di Madama Butterfly, personaggio che compare sul retro di copertina in tutta la sua gloria."