Beat Saber: arriva oggi la modalità multigiocatore

Beat Saber è stato aggiornato con la modalità multiplayer. Quello che probabilmente è il più venduto in assoluto dei giochi per visori VR, ora è giocabile insieme ad altri quattro amici, per un totale di cinque giocatori.

Scegliete i brani dalla nostra colonna sonora ufficiale, dai brani gratuiti di base del gioco o dai nostri pacchetti musicali creati in collaborazione con artisti internazionali famosi.

Personalizzate il vostro avatar in modo che vi rappresenti al 100%... oppure create il vostro alter ego futuro virtuale! Prima di gareggiare, visitate le sue impostazioni per esprimere la vostra personalità e stile unici. Ci sono molte personalizzazioni tra cui scegliere.

Leggiamo tutte le novità introdotte dal nuovo aggiornamento:

Distintivi multigiocatore: Come se la sono cavata tutti i concorrenti? Scoprite chi è stato il più preciso o il più lento. Tutti ricevono il distintivo che meritano.

Schermata dei risultati entusiasmante: Godetevi i fuochi d'artificio mentre festeggiate sul podio del vincitore, uno accanto all'altro.

Possibilità di impostare colori personalizzati in multigiocatore: Scegliete i vostri colori preferiti per cubi e sciabole.

In questo aggiornamento, stiamo anche lanciando uno speciale di Halloween, un nuovissimo brano gratuito, "Sooky Beat" di Jaroslav Beck, dall'ambientazione spettrale. Potrete anche selezionare questo brano in multigiocatore, sfidare gli amici e divertirvi!