Black Myth: Wukong ha più di 235.000 recensioni su Steam, il 95,5% delle quali provenienti da paesi orientali

Un grande successo

Il dato interessante è però anche un altro: del totale delle recensioni, 225.253 sono in Cinese, giapponese, coreano e tailandese. Questi paesi rappresentano ben il 95,5% del totale (anche se non è da escludere che alcune di queste recensioni provengano da immigrati, ossia da persone di quei territori che si sono trasferite altrove).

Le recensioni scritte in altre lingue sono le rimanenti 10.571, comunque sia una quantità molto elevata.

Riportiamo per mera curiosità che le recensioni in italiano sono soltanto 96, un'inezia rispetto al numero complessivo.

Ora, va detto che qui in occidente Black Myth: Wukong potrebbe star vendendo di più in versione PlayStation 5, non acquistabile in Cina. Quindi, considerando tutto, lo scarto tra il numero di clienti occidentali e orientali potrebbe essere minore di quel che sembra. Comunque sia, prima o poi sarà Game Science a fornirci i dati di vendita, che in linea generale sembrano elevatissimi. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Black Myth: Wukong per farvi un'idea del gioco e decidere se valga la pena o meno di vestire il vello di Sun Wukong.