Black Myth: Wukong si mostra con il trailer di lancio, in Cina è già fenomeno di costume

Il trailer di lancio di Black Myth: Wukong è arrivato in concomitanza con l'apertura della Gamescom e, naturalmente, con l'uscita del gioco su PS5 e PC. Nel frattempo, in Cina il titolo di Game Science è diventato una sorta di fenomeno di costume.

In pratica ne parlano tutti, nessuno escluso: su piattaforme social come Weibo e WeChat l'action RPG ispirato a Il Viaggio in Occidente è un trend già consolidato, e anche i telegiornali cinesi gli dedicano grande attenzione.

A dare un'occhiata alle tantissime recensioni positive su Steam è evidente come in patria questo progetto sia stato accolto con grandissimo entusiasmo, una sorta di portabandiera che dimostra le capacità degli sviluppatori cinesi a tutto il mondo.