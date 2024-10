Black Myth: Wukong primo su PC in Europa e USA nel terzo trimestre 2024, console dominate dagli sport

In generale, considerando tutte le piattaforme, il gioco più redditizio del periodo è stato EA Sports College Football 25 , sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Segue un altro gioco sportivo, sempre di Electronic Arts: EA Sports FC 25.

Newzoo ha analizzato i giochi per PC e console più redditizi del terzo trimestre del 2024 , traendone dei risultati davvero interessanti. Il mercato PC ha visto il dominio di Black Myth: Wukong di Game Science, primo in Europa e USA , mentre su console hanno prevalso i titoli sportivi.

Prima lo sport

Newzoo traccia i ricavi di sei mercati: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna. Ecco perché alcuni giochi come Black Myth: Wukong, che di suo ha generato la maggior parte delle sue vendite in Cina, si sono classificati più in basso di quanto potenzialmente avrebbero fatto se il rapporto avesse coperto il mercato globale.

Black Myth: Wukong ha fatto la maggior parte delle vendite in Cina

Comunque, metà della top 10 è occupata da giochi sportivi, tra cui NBA 2K25 (#4), Madden NFL 25 (#9) ed EA Sports FC 24 (#10). Gli analisti hanno poi aggiunto che EA Sports College Football 25 ha rappresentato oltre il 18% dei ricavi totali della top 10.

Black Myth: Wukong si è classificato al 5° posto per entrate negli Stati Uniti e in Europa, rappresentando quasi il 4% delle entrate totali cumulative del terzo trimestre. Inoltre, è stato il gioco PC più redditizio in questi paesi nel terzo trimestre, con una quota di mercato del 6,9%. Ciò ha aiutato il titolo di Game Science a detronizzare Valorant, che ha rappresentato il 6,8% delle entrate PC nel terzo trimestre.

Un'altra importante nuova uscita, Warhammer 40.000: Space Marine 2, si è classificata al 6° posto assoluto e al 5° su PC. I primi 10 titoli PC più redditizi nel terzo trimestre includono anche World of Warcraft (#3), League of Legends (#7), The Sims 4 (#8), God of War Ragnarok (#9) e Diablo IV (#10). Il segmento console è stato dominato dai giochi sportivi, che hanno rappresentato quasi il 40% delle entrate nel terzo trimestre. Space Marine 2 e Black Myth: Wukong si sono classificati rispettivamente all'8° e al 9° posto, con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom che completa la top 10.

Guardando solo alle nuove uscite, Wukong e Space Marine 2 sono stati i leader su PC, insieme ad altri titoli degni di nota come The First Descendant (#4), Frostpunk 2 (#6), Chained Together (#7), Once Human (#8) e Dead Rising Deluxe Remaster (#9). Newzoo ha osservato che Star Wars Outlaws (#3) ha rappresentato il 10% delle entrate dei nuovi giochi su PC e il 3% su console.Le classifiche console dipingono un quadro diverso, con i titoli sportivi tra i leader delle entrate. Echoes of Wisdom si è classificato al 7° posto, mentre Astro Bot di Sony si è piazzato al 10° posto.