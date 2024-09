Blindsight di Neuralink darà la vista ai non vedenti dice Elon Musk, da grafica stile Atari al visore di Star Trek

Sono già attivi i primi esperimenti su esseri umani, e in particolare abbiamo visto come il primo paziente umano sia già in grado di utilizzare il sistema in vari modi, tra cui giocare a Civilization 6 e altro.

Elon Musk ha recentemente presentato il dispositivo Blindsight di Neuralink , il quale sembra essere una soluzione veramente rivoluzionaria per dare la vista ai non vedenti , illustrato dall'imprenditore nel suo solito stile sopra le righe anche attraverso X.

Una roadmap che parte dalla vecchia Atari e arriva a Star Trek

Partendo da questi studi, Blindsight punta a consentire la visione per coloro che hanno perso la vista o sono non vedenti dalla nascita, purché abbiano la parte di corteccia cerebrale dedicata alla visione intatta.



Il sistema ha ricevuto nelle ore scorse il via libera dalla Food and Drug Administration degli USA, cosa che rappresenta un passo fondamentale per portare avanti la sperimentazione su individui umani.

L'idea è creare un collegamento diretto tra la corteccia cerebrale dedicata alla visione e il dispositivo in questione, bypassando in questo modo gli organi preposti a tale attività, ovvero gli occhi. Per questo motivo, come riferito da Musk, Blindsight potrà essere utilizzato da chiunque, anche in assenza di occhi o di nervo ottico, purché gli elementi del cervello dedicati alla visione siano intatti.

È curioso notare anche come Musk abbia descritto l'evoluzione prevista per quanto riguarda l'effettiva possibilità di vedere, come al solito con riferimenti diretti alla cultura popolare: "La visione sarà inizialmente a bassa risoluzione, come la grafica Atari", ha spiegato Musk, "ma alla fine potrà essere migliore della visione naturale e consentirà di vedere nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso, dell'ultravioletto o persino del radar, come Geordi La Forge".

Il tutto corredato da un'immagine del personaggio di Star Trek, cieco dalla nascita ma in grado di vedere attraverso il particolare visore posto davanti agli occhi. In una delle sue stravaganti uscite, Musk aveva riferito di recente di voler usare Neuralink per farvi diventare più bravi dei pro gamer.