Blizzard: l'art director di Diablo 4 e Overwatch 2 lascia la compagnia dopo 32 anni

Samwise Didier, senior art director di Blizzard che ha lavorato a molti dei giochi dello studio inclusi i più recenti Diablo 4 e Overwatch 2, ha lasciato la compagnia dopo ben 32 di carriera.

L'annuncio è arrivato con un post su X | Twitter da parte di Didier accompagnato dalla risposta del presidente Mike Ybarra, che lo ha ringraziato per il grande contributo dato fin dagli albori di Blizzard.

"Grazie mille per tutto quello che hai fatto per Blizzard, Sammy!", recita il post di Ybarra. "Il tuo talento ha contribuito a costruire lo stile artistico distintivo di Blizzard e so che molti dei nostri artisti hanno imparato moltissimo da te nel corso degli anni. Grazie per quello che hai fatto per loro e per i giocatori e gli artisti di tutto il mondo. Congratulazioni per la tua pensione!"