Bloober Team blocca la vendita dei suoi giochi in Russia e Bielorussia a partire da quelli su Steam

Come forma di protesta per l'invasione dell'Ucraina, lo studio polacco Bloober Team ha preso la drastica decisione di interrompere la vendita dei suoi giochi, che includono tra gli altri The Medium, Observer e Blai Witch, in Russia e Bielorussia incominciando da quelli distribuiti tramite Steam.

Ad oggi, questi sono i giochi e contenuti aggiuntivi di Bloober Team rimossi dagli store digitali in Russia e Bielorussia:

A-men

A-Men 2

BRAWL

Blair Witch

Blair Witch Digital Soundtrack

Blair Witch VR Edition

Layers of Fear

Layers of Fear - Soundtrack

Layers of Fear 2

Layers of Fear 2 - Original Soundtrack

Layers of Fear VR

Layers of Fear: Inheritance

Observer: System Redux

Observer System Redux Soundtrack

The Art of Blair Witch

The Art of Observer System Redux

The Art of The Medium

The Medium

The Medium Soundtrack

Oltre alla rimozione dei loro giochi in questi paesi, Bloober Team sta aiutando attivamente i rifugiati ucraini in Polonia attraverso donazioni in denaro e ampliando le opportunità di lavoro insieme ad alloggi e aiuti per la documentazione.

La decisione è stata accompagnata da un comunicato ufficiale che spiega le motivazioni di Bloober Team.

"Mentre l'invasione russa non provocata dell'Ucraina continua, uccidendo difensori e civili allo stesso modo, noi di Bloober Team abbiamo deciso di smettere di vendere i nostri titoli in Russia e Bielorussia su tutte le piattaforme. Abbiamo lavorato con i nostri partner per bloccare i giochi nei negozi per questi paesi, il divieto entra in vigore per primo su Steam", recita il comunicato dello studio di sviluppo polacco.

"I nostri cuori sono con il popolo ucraino e questo è uno dei tanti passi che stiamo intraprendendo per supportarli. Capiamo che la nostra decisione potrebbe influenzare molti giocatori russi e bielorussi che non sono coinvolti in questa invasione, ma crediamo fermamente che vale la pena compiere ogni passo necessario per aiutare a fermare la guerra, incluso questo, mostrando piena solidarietà al popolo ucraino con parole e azioni, oltre a creare pressione sull'opinione pubblica russa e bielorussa."

"Crediamo che una resistenza congiunta globale possa aiutare a fare la differenza. Vogliamo far parte di un mondo che non chiude un occhio ai guerrafondai. E non rimarremo neutrali quando sono in gioco vite umane."

Anche CD Projekt RED ha annunciato che interromperà la vendita dei suoi giochi in Russia e Bielorussia come forma di protesta contro l'invasione russa in Ucraina.