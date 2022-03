Gran Turismo 7: il filmato d’apertura celebra la storia dell’automobile

Il debutto nei negozi di Gran Turismo 7 è dietro l'angolo e per l'occasione Sony e Polyphony Digital hanno pubblicato su YouTube il filmato d'apertura del nuovo racing game in esclusiva per PS5 e PS4.

Il video iniziale, lungo quasi otto minuti, celebra l'industria automobilistica, ripercorrendo la storia dai suoi albori fino ai giorni nostri, usando articoli di giornale, foto e filmati di repertorio tratti da gare, film e documentari. La seconda parte invece presenta un mix di adrenaliniche sequenze realizzate in-engine che offrono un assaggio delle numerose vetture e piste presenti nel gioco.

Insomma si tratta di una vera e propria lettera d'amore per l'automotive, che dimostra la grande passione e cura nei dettagli del team di sviluppo capitanato da Kazunori Yamauchi per confezionare la loro ultima fatica, di cui potrete leggere i dettagli nella nostra recensione di Gran Turismo 7.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire da domani, 4 marzo 2022. Giusto poche ore fa, Polyphony Digital ha svelato i contenuti gratuiti in arrivo con gli update post-lancio, che includono nuove auto, piste ed eventi.