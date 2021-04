Borderlands il film: Janina Gavankar entra a far parte del cast di Eli Roth

Il film di Borderlands sta diventando un progetto sempre più interessante. Non passa giorno che non si aggiunge al cast o alla produzione una persona di talento. L'ultima in ordine cronologico è l'attrice Janina Gavanka, star di True Blood e The Morning Show, che abbiamo visto all'opera anche in Star Wars: Battlefront II.

L'attrice americana interpreterà il Comandante Knoxx, un personaggio creato appositamente per il film. Si tratta di una scelta voluta, dato che i film e i videogiochi procederanno su due binari paralleli.

"L'universo cinematografico di Borderlands, non sarà identico a quello dei videogiochi," ha detto il presidente di Gearbox Randy Pitchfork. "Sarà, ovviamente, fedele nei personaggi, ai toni e allo stile, ma ci sarà spazio per storie indipendenti. Si tratta di due medium differenti per questo motivo dobbiamo seguire regole diverse."

Janina Gavanka.

Janina Gavanka si unirà a un cast piuttosto nutrito, affidato alle cure di Eli Roth, il regista di Hostel, e alla penna di Craig Mazin, lo sceneggiatore di Chernobyl e della serie di The Last of Us. Nel cast figurano anche Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis), Ariana Greenblatt (Tiny Tina) e Florian Munteanu (Krieg).