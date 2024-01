Bossa Studios ha licenziato un terzo del suo staff

Situazione grave

Henrique Olifiers, uno dei fondatori di Bossa Studios, ha spiegato che i licenziamenti sono arrivati dopo una "tempesta perfetta di eventi". Tra questi il lancio di molti tripla A dopo settembre, che hanno ridotto all'osso il mercato dei doppia A e degli indie. Inoltre si parla di aumento dei costi e di mancati finanziamenti.

Insomma, secondo Olifiers la situazione è grave e lo studio ha dovuto farci i conti.

"Il risultato è che abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ristrutturare lo studio, per riflettere la posizione in cui ci siamo ritrovati alla fine dell'anno, concentrando tutti i nostri sforzi su Lost Skies. Ciò significa che ci siamo ritrovati nella dolorosa situazione di dover licenziare circa un terzo dello staff dello studio."

Bossa Studios ha poi invitato a condividere la notizia per supportare i licenziati, in modo che possano ritrovare velocemente lavoro. Naturalmente saranno tutti altamente referenziati.

"Spesso diciamo che fare giochi è difficile, ma nulla è più difficile che vedere persone che ammiriamo essere licenziate. In definitiva, abbiamo fatto del nostro meglio per evitare di trovarci in questa posizione, e ci dispiace sinceramente per dove siamo finiti."

Insomma, la lunga scia di licenziamenti del 2023 prosegue anche nel 2024, dove la situazione potrebbe diventare ancora più grave e drammatica.

Bossa Studios è lo studio dei Surgeon Simulator, nonché di I Am Fish, I Am Bread e di altri titoli ben noti sulla scena indipendente.