Like a Dragon: Infinite Wealth, nuovi video gameplay mostrano il Sujimon e boss fight

In particolare qui sotto trovate i filmati pubblicati dalle testate giapponesi 4Gamer e Famitsu, che permettono di osservare le nuove meccaniche delle Help Summons e le modifiche apportate al sistema di combattimento , che sarà nuovamente a turni, ma offrirà una maggiore dinamicità, con la possibilità ad esempio di muovere liberamente i personaggi durante i gli scontri. Sono stati introdotti inoltre nuovi attacchi ad area, combo e colpi aggiuntivi per i Perfect Attack, nonché una pratica funzionalità che permette di eliminare all'istante i nemici molto più deboli del nostro party, ottimizzando così i ritmi di gioco.

Con l'arrivo di nuove anteprime e speciali dedicati a Like a Dragon: Infinite Wealth sono emersi in rete anche dei nuovi video gameplay che permettono di avere un assaggio di vari aspetti dell'ultima fatica di RGG Studio e anche alcune boss fight.

Il Sujimon, il Pokémon con gli stramobidi collezionabili

Nel filmato pubblicato da Famitsu possiamo vedere anche il Sujimon, la nuova attività opzionale in stile Pokémon, dove al posto dei mostriciattoli "cattureremo" dei tipi loschi e pericolosi, spesso anche bizzarri, che poi potremo far scontrare contro altri allenatori in battaglie a gruppi di tre. Insomma, come da tradizione Like a Dragon: Infinite Wealth non peccherà di certo quanto ad abbondanza di contenuti e quel pizzico di follia giapponese che contraddistingue la serie.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 26 gennaio 2024. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni finali prima della recensione.