Bulwark: Falconeer Chronicles: demo in arrivo per la Base Builder Fest su Steam

Tomas Sala, l'autore di The Falconeer, ha annunciato l'arrivo di una demo di Bulwark: Falconeer Chronicles, il suo nuovo gioco, che sarà disponibile per la Base Builder Fest, ossia il "Festival della Costruzione di Basi", che si svolgerà su Steam dal 23 al 30 gennaio 2023 e che viene così descritto: "Unisciti a noi: afferra martelli, seghe e metri a nastro e preparati a coprirti di polvere durante il Festival della costruzione di basi di Steam. Con sconti e demo sui giochi attuali e in arrivo, questo evento è dedicato ai giochi basati sullo spirito di costruzione di spazi abitabili, che siano singoli edifici o un'intera serie."

La demo sarà ufficialmente una versione pre-alpha, visto che lo sviluppo è ancora in corso, ma ci sarà un tutorial e sarà abbastanza rifinita da non inficiare l'esperienza degli utenti.

Inoltre i contenuti della demo saranno giocabili per quanto tempo si vuole, quindi senza timer interni da rispettare. Si avrà quindi a disposizione lo scenario iniziale, l'unico sbloccato e il tutorial. Ci sarà anche la modalità Freebuild, con cui si potrà costruire quanto si vuole con risorse illimitate. Anche questa non avrà limitazioni di tempo.

Per il resto vi ricordiamo che Bulwark: Falconeer Chronicles non ha ancora una data d'uscita, quindi non ci resta che aspettare per giocarci e, magari, saperne di più.