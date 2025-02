Call of Duty: Black Ops 6 e Ninja Turtles: Mutants Unleashed tra i giochi gratis dei FreePlayDays su Xbox

Per quanto riguarda Call of Duty: Black Ops 6 , si tratta solo della componente multiplayer e di Zombies, ma sono comunque elementi molto ampi e ricchi, che basteranno eventualmente a tenere occupati i giocatori nel fine settimana.

Altra settimana, altra offerta speciale attraverso l'iniziativa dei FreePlayDays su Xbox, che in questo caso offre un trittico molto interessante per tutti gli utenti che rientrano nel programma e non solo, disponibili totalmente gratis fino a lunedì .

Tre titoli interessanti, due dei quali gratis per tutti

I tre giochi dei FreePlayDays possono essere scaricati gratuitamente fino a lunedì 10 febbraio alle ore 9:00 italiane, ma c'è una particolarità in questa proposta.

Solitamente, i giochi sono gratuiti per gli abbonati a Game Pass, ma in questo caso i primi due possono essere scaricati da tutti.

Come riferito da Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed possono essere scaricati da tutti gli utenti di Xbox, senza bisogno di avere un abbonamento per effettuare il download e giocare, mentre NBA 2K25, come da tradizione, rientra nei parametri standard dei giochi FreePlayDays.

Per quest'ultimo è dunque necessario possedere un qualsiasi abbonamento a Game Pass, anche il Core di base, trattandosi di un'offerta inizialmente destinata a chi possedeva Xbox Live Gold, dismesso e sostituito dal tier più basso del Game Pass.

Insomma, il tempo a disposizione non è molto, ma se non sapete cosa fare in questo fine settimana potete dedicarvi al multiplayer del nuovo Call of Duty, all'action basato sulle celebri Tartarughe Ninja o alla simulazione di basket di 2K.