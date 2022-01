Call of Duty Modern Warfare 2 includerà una modalità in stile Rainbow Six Siege per un noto leaker

Call of Duty Modern Warfare 2 è il gioco della saga COD che, secondo vari rumor, sarà pubblicato a fine 2022. Ora, un noto leaker afferma che questo gioco includerà tra le varie una modalità in stile Rainbow Six Siege.

La fonte è RalphsValve, fidato insider per quanto riguarda le informazioni legate a Call of Duty. Il leaker ha affermato che Call of Duty Modern Warfare 2 - seguito diretto del Modern Warfare del 2019 - includerà una modalità "Attaccanti vs Difensori", basata su una mappa simile a CQB Test di Call of Duty 4, con però una superficie nettamente superiore.

L'obiettivo di questa modalità di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà raggiungere una serie di luoghi: gli attaccanti dovranno farsi largo tra i difensori. Lo stile di gioco sarà differente a seconda di quale squadra si fa parte.

Un'immagine di Call of Duty Modern Warfare del 2019

Gli attaccanti di Call of Duty Modern Warfare 2 avranno ognuno un ruolo unico. Il team avrà anche un leader e ogni round includerà un momento di preparazione che permetterà ai giocatori di cambiare i ruoli e la propria strategia. Gli attaccanti avranno un tempo massimo per raggiungere i propri obiettivi: i giocatori potranno riportare in campo i propri alleati caduti, ma dipenderà dalle condizioni di questi ultimi (Ferita minore, Ferita grave e Ferita mortale).

I difensori di Call of Duty Modern Warfare 2, invece, dovranno creare una strategia per rallentare o eliminare completamente gli attaccanti, sfruttando luoghi nascosti, telecamere, trappole e fortificando i luoghi da difendere. Gli ambienti saranno quindi ampiamente distruttibili.

Ovviamente, queste informazioni sono da considerarsi come rumor, anche se provengono da una fonte nota. Quanto riportato potrebbe essere corretto al momento della scrittura, ma mancano ancora molti mesi all'uscita del gioco ed è possibile che il team di Call of Duty Modern Warfare 2 cambi molteplici dettagli entro allora.

Recentemente abbiamo anche scoperto alcuni potenziali dettagli sul Call of Duty del 2023!