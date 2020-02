Call of Duty: Modern Warfare, nuova playlist 1v1 sulla mappa Rust

Call of Duty: Modern Warfare ha visto l'introduzione di una nuova playlist 1v1 sulla mappa Rust, una delle preferite dai giocatori dello sparatutto targato Infinity Ward.



Parte della modalità 1v1 Me Bro!, la stipulazione si presenta come un frenetico duello sullo sfondo di uno degli ultimi scenari di Call of Duty: Modern Warfare, rifacimento di una mappa presente nel classico Modern Warfare 2.



L'aggiornamento disponibile nelle scorse ore introduce anche una playlist intitolata Flotation Oxidation, nelle mappe di Rust e Shipment, e una intitolata NVG Reinforce, che si presenta come una versione notturna della modalità territoriale Reinforce.



Non è tutto: l'update vede anche il ritorno della mappa Tavorsk District per la modalità Ground War, nonché la rimozione dei doppi XP attivati in occasione di San Valentino.



Continua nel frattempo l'attesa per l'ufficializzazione della modalità battle royale Warzone, che stando agli ultimi rumor potrebbe fare il proprio debutto a marzo.





Playlist Update for today!

Removed 2XP from playlists

Added 1v1 Rust ("1v1 Me Bro!")

Added Rust 24/7 and Shipment 24/7 into one playlist ("Flotation Oxidation")

Added NVG Reinforce

Added Tavorsk District back into Ground War rotation pic.twitter.com/yRtSEgDGRw — Infinity Ward (@InfinityWard) February 18, 2020