Avengers e Dungeons and Dragons? Chris Pratt e Tom Holland vogliono un party

Cosa hanno in comune gli Avengers e il GDR fantasy Dungeons and Dragons? In teoria nulla, almeno finché Chris Pratt e Tom Holland non hanno dichiarato di essere pronti a dare inizio ad una vera e propria campagna dedicata ai Vendicatori di Marvel Studios, con tanto di party dedicato. "Vendicatori uniti" quindi, ma nel party.

Questa discussione è avvenuta durante la World Premiere di Onward, il prossimo film Disney di rilievo: un giornalista ha chiesto a Tom Holland (Spider-Man) se abbia mai giocato a D&D (Dungeons and Dragons). Lui ha risposto di no, ma anche di aver discusso della questione con il collega Chris Pratt: i due sono convinti che una sessione basata sull'universo e sui personaggi dei film Marvel Studios (gli Avengers) sarebbe letteralmente fantastica.

Immaginate una sessione di Dungeons and Dragons in diretta, dove però a giocare ci sono Holland, Pratt, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e tutti gli altri: quante visualizzazioni otterrebbe un video del genere, con gli Avengers protagonisti? Chissà se un progetto del genere vedrà mai la luce. Comunque, se cercate bizzarrie e curiosità sull'Universo Marvel abbiamo qualcosa che fa per voi: per esempio, Hulk avrebbe rigenerato le Gemme dell'Infinito.