Call of Duty NX1, spuntano due video del gioco di Neversoft cancellato nel 2010

Sono spuntati in rete due video trafugati di Call of Duty NX1, nome in codice del gioco di Neversoft cancellato nel 2010 o giù di lì: un capitolo futuristico che per qualche motivo è stato accantonato e non ha mai visto la luce. Finora, almeno.

A quanto pare il progetto è stato messo in piedi dopo che gli ex di Infinity Ward hanno fondato Respawn Entertainment, facendo dunque venire a mancare un'importante realtà a supporto del franchise di Activision. Tuttavia, come già detto, il prototipo di Neversoft è poi stato bocciato.

Intitolato probabilmente Call of Duty: Future Warfare, il gioco è stato confermato come legittimo su Twitter dall'ex sviluppatore della serie, Brian Bright, che ha parlato dei retroscena appena citati.