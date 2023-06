Call of Duty, se fosse Microsoft a produrlo la FTC non avrebbe posto obiezioni?

"Non saremmo qui se fosse Microsoft a produrre Call of Duty", ha detto la giudice. "È una questione di diritti legati all'acquisto . Non traiamo benefici semplicemente dall'acquistarci l'un l'altro, ma dal tenere le realtà separate e incentivare le persone a creare qualcosa da sole."

Come abbiamo riportato, l'udienza si è conclusa con una fitta serie di domande del giudice e sono stati davvero numerosi gli argomenti affrontati in tale sede, con la Corley che ha provato a tirare le somme sui concetti espressi in questi giorni e a capire se esistono stime concrete in merito ai cambiamenti nel mercato videoludico laddove l'acquisizione di Activision dovesse andare a buon fine.

Se fosse Microsoft a produrre Call of Duty la FTC non avrebbe posto obiezioni ? È la domanda che la giudice Jacqueline Scott Corley ha posto ai legali della commissione antitrust americana e a quelli della casa di Redmond nelle fasi conclusive dell'udienza che vede le due realtà contrapposte.

La risposta di Microsoft

"Non è corretto", hanno dichiarato gli avvocati di Microsoft. "Vogliamo che dei piccoli gruppi creino contenuti, giusto? Abbiamo Activision, che non è certo una piccola realtà, che produce contenuti di successo: qualcuno vuole acquisirla per distribuirli, ma al contempo c'è qualcun altro che vuole creare nuovi contenuti."

"È così che funziona, che si tratti di film, videogiochi o televisione: nessuno dice che se non disponi di questo specifico gioco, programma televisivo o film non sei più in grado di competere."

Chiaramente la posizione dei legali della casa di Redmond si rifà alle stesse argomentazioni espresse nel grafico in cui vengono analizzate le prestazioni di Call of Duty, che non sarebbe così speciale viste le vendite in linea con le esclusive PlayStation.