Call of Duty The Board Game: trailer di annuncio e periodo di uscita del gioco da tavolo di CoD

Arcane Wonders ha annunciato tramite un comunicato ufficiale una partnership con Activision Publishing, Genuine Entertainment ed Evolution per la produzione del gioco da tavolo di CoD, noto semplicemente come Call of Duty: The Board Game. È stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere poco sotto. La data di uscita è per ora fissata per un generico 2024, con una campagna Kickstarter in arrivo nell'autunno 2023.

Call of Duty: The Board Game è un gioco da tavolo che combina "strategia, pianificazione tattica e combattimenti" per creare "un'esperienza di gioco intensa e immersiva". I giocatori dovranno vestire i panni di soldati d'elite, combattere tra loro in mappe iconiche della serie videoludica di Call of Duty e affrontare battaglie ad "alto ritmo".

La confezione includerà componenti di alta qualità, artwork "sbalorditivi", miniature di armi e personaggi iconici della serie di Call of Duty e modalità di gameplay che permetteranno ai giocatori di vivere l'esperienza dei giochi in un modo nuovo.

"Siamo entusiasti di collaborare con Activision per portare il franchise di Call of Duty sul tavolo da gioco", ha dichiarato Bryan Pope, CEO di Arcane Wonders e uno dei principali designer del gioco. "In qualità fan storici di COD, abbiamo lavorato duramente per catturare la portata, la posta in gioco e la pura intensità dei videogiochi in modi che i fan di COD e i giocatori da tavolo vecchi e nuovi ameranno. Non vediamo l'ora di portare l'indimenticabile divertimento e la frenesia competitiva di COD nelle serate di gioco per gli anni a venire".

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco da tavolo? Vi interessa? Rimanendo in tema, vi ricordiamo anche il gioco da tavolo di Sea of Thieves.