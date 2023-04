Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il Raid Teracristal con Inteleon

Game Freak ha annunciato un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto che si svolgerà tra pochi giorni. Questa volta il protagonista sarà Inteleon, l'evoluzione finale di Sobble, lo starter d'acqua dei giochi di ottava generazione.

Nello specifico questo raid sarà disponibile dalle 02:00 italiane del 28 aprile fino alle 01:59 del 1 maggio 2023. Se non riuscirete a prendervi parte, niente paura, l'evento verrà ripetuto tra il 5 e il 7 maggio.

Inteleon apparirà nei raid a sette stelle e come al solito avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Si tratta di un esemplare unico che possiede il Teratipo Ghiaccio. Si tratta inoltre di un esemplare unico: questo significa che potrete catturarne solo un esemplare per gioco. In compenso una volta aggiunto alla collezione potrete continuare a partecipare ai raid con questo Pokémon per aiutare gli altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense. Considerando che Inteleon e le sue forme evolutive precedenti non appaiono allo stato selvatico nella regione di Paldea si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Vi ricordiamo che per partecipare a questi eventi a periodo limitato di Pokémon Scarlatto e Violetto, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa. Tenete presente inoltre che per giocare assieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.