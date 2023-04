Diablo 4: il permadeath nella modalità Hardcore include anche il PvP

Adam Fletcher, global community development director di Blizzard, ha svelato che nella modalità Hardcore di Diablo 4 la regola del permadeath include anche gli scontri in PvP. Questo significa che perire per mano di un giocatore vi costringerà a iniziare una nuova partita con un altro personaggio qualora decideste di cimentarvi in questa modalità.

In realtà non si tratta di un dettaglio che dovrebbe sorprendere i fan di lunga data, dato che funziona in maniera simile anche in Diablo 2 e 3. Tuttavia va detto che in un'intervista di alcuni anni fa Blizzard aveva promesso che avrebbe escluso questa meccanica dal multiplayer. Insomma a quanto pare ha cambiato idea in corso d'opera.

In compenso Fletcher ha ricordato che è possibile evitare del tutto il PvP non partecipando alle attività Campi dell'Odio, una delle attività dell'endgame di Diablo 4 presentata poche settimane fa, che si svolge in aree specifiche del mondo di gioco.

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Prima del lancio sarà possibile provare nuovamente il gioco grazie alla beta "server slam", che si svolgerà il prossimo mese. Inoltre, giusto pochi giorni fa abbiamo scoperto che Diablo 4 non è pensato per essere giocato all'infinito e che ci sarà un boss finale misterioso.