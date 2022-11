Call of Duty: Warzone Mobile su App Store, prenotazioni aperte per la versione iOS

Sono aperte le prenotazioni su App Store per la versione iOS di Call of Duty: Warzone Mobile: lo ha annunciato ufficialmente Activision, pur senza confermare la data di uscita del gioco sui dispositivi mobile.

Call of Duty: Warzone Mobile, prenota su App Store

Come sappiamo, su App Store la data di uscita di Call of Duty: Warzone è fissata al 15 maggio 2023, ma non è chiaro se si tratti di un semplice placeholder. Di fatto il publisher non ha ancora fornito informazioni precise circa il lancio sui terminali iOS e Android, previsto per il 2023.

"Da oggi, gli utenti iOS possono prenotare Call of Duty: Warzone Mobile sui propri dispositivi tramite l'App Store", si legge sul sito ufficiale. "Preparati insieme a milioni di altre persone per un'esperienza battle royale di livello eccelso a portata di mano. Troverai la classica mappa di Verdansk e potrai condividere il Battle Pass e i progressi con Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0."

"Inoltre, per celebrare l'avvenuto raggiungimento dei 25 milioni di pre-registrazioni, annunceremo presto una nuova ricompensa. Tutti i giocatori che prenotano sull'App Store o effettuano la pre-registrazione su Google Play prima del lancio globale sbloccheranno le ricompense già annunciate quando il gioco uscirà l'anno prossimo. A questo punto, però, riuscirà la community a raggiungere i 35 milioni di pre-registrazioni?"

Call of Duty: Warzone Mobile è stato il gioco per mobile di Activision, Blizzard e King a raggiungere più velocemente i 15 milioni di pre-registrazioni su Google Play, ma non finisce qui: grazie all'incredibile sostegno della community, ora siamo arrivati a 25 milioni! Tutti coloro che prenotano sull'App Store o effettuano la pre-registrazione su Google Play sbloccheranno le seguenti ricompense al momento del lancio globale, previsto per l'anno prossimo:



Skin operatore "Ghost - Condannato"

Progetto arma "Principe d'inferno" per X12

Progetto arma "Arcidemone" per M4

Emblema "Familiare oscuro"

Vinile "Fiamma del nemico"

"L'entusiasmo per Call of Duty: Warzone Mobile è alle stelle... e offriremo una nuova ricompensa al raggiungimento dei 35 milioni di pre-registrazioni. Questo traguardo permetterà a tutti di ottenere qualcosa di diverso dalle ricompense già svelate."

"Non vediamo l'ora di dirvi di più! Invita famiglia e amici a pre-registrarsi sui propri dispositivi per raggiungere l'obiettivo. Inoltre, assicurati che la tua squadra sia al completo quando arriverà il momento di lanciarsi nel 2023."