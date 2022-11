Classifica inglese: FIFA 23 torna in testa, scende Pokémon Scarlatto e Violetto

Dai dati forniti da GfK deriva la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito per la settimana appena trascorsa, che vede FIFA 23 tornare in testa probabilmente anche grazie alle varie offerte del Black Friday, mentre Pokémon Scarlatto e Violetto scende nella top ten.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in UK nella settimana dal 21 al 27 novembre 2022:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Pokémon Violetto Mario Kart 8 Deluxe God of War Ragnarok Pokémon Scarlatto Sonic Frontiers Nintendo Switch Sports Just Dance 2023 Edition Animal Crossing: New Horizons

In base a quanto riferito da Christopher Dring di GamesIndustry, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno visto le vendite calare del 64% rispetto alla prima settimana, cosa piuttosto fisiologica per dei videogiochi che hanno venduto così tanto nei primi giorni, visto che hanno raggiunto il record assoluto come vendite al lancio per qualsiasi titolo esclusivo superando i 10 milioni di copie in tre giorni.

Tuttavia, a questo calo è corrisposto anche un incremento di vendite degli altri giochi dato dalla presenza degli sconti del Black Friday, cosa che ha riportato FIFA 23 al comando della classifica dei giochi più venduti, così come Call of Duty: Modern Warfare II si è posizionato in seconda posizione.

Per vedere Pokémon Violetto bisogna dunque scendere in terza posizione, mentre Scarlatto è finito in sesta.

Tra i due troviamo il solito Mario Kart 8 Deluxe, che ha subito anche questo una notevole accelerazione dagli sconti, e God of War Ragnarok che resiste nella top ten. È comunque Nintendo Switch a dominare buona parte della top ten con 4 giochi in esclusiva.