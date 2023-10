Call of Duty: Warzone Mobile, nuovo trailer presenta le mappe del battle royale

Le mappe di Call of Duty: Warzone Mobile sono pronte, o almeno così sostiene il nuovo trailer pubblicato da Activision, forse per tranquillizzare gli utenti che aspettano di mettere le mani sulla riduzione per iOS e Android del celebre battle royale.

Come sappiamo, Call of Duty: Warzone Mobile è stato rinviato alla primavera del 2024 e i suoi 45 milioni di giocatori pre-registrati dovranno dunque avere ancora un po' di pazienza, ma il pacchetto promette decisamente bene.

Nel video vengono infatti presentate le location di Shoot House, Verdansk, Rebirth Island e Shipment, tutte disponibili nel gioco e disegnate per supportare le diverse modalità che da sempre caratterizzano l'esperienza di Warzone.