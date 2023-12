Call of Duty Warzone Mobile: periodo d'uscita confermato negli update di fine anno

Si tratta in effetti della stessa finestra temporale che era stata già annunciata lo scorso ottobre, quando il gioco era stato rinviato all'anno prossimo , segno che a questo punto il processo di sviluppo sta procedendo spedito secondo il programma e non ci dovrebbero essere ulteriori ritardi.

Activision ha pubblicato un video diario degli sviluppatori su Call of Duty: Warzone Mobile , confermando il periodo d'uscita già annunciato in precedenza per la versione portatile del celebre sparatutto battle royale, che arriverà dunque nella primavera del 2024.

Un gioco in evoluzione

Call of Duty: Warzone Mobile si presenta come una precisa riduzione in piccolo della versione standard

Il video consente anche di vedere le evoluzioni apportate al gioco ancora in sviluppo, in termini tecnici per quanto riguarda la grafica e altre caratteristiche, oltre ai contenuti, al bilanciamento e agli elementi del gameplay.

Il tutto dipinge un quadro decisamente positivo per il progetto in evoluzione, che dovrebbe presentarsi al massimo della forma nella primavera del 2024, quando il titolo sarà in forma completa. Nel frattempo, abbiamo visto che Call of Duty: Warzone Mobile aveva già più di 45 milioni di preregistrazioni lo scorso ottobre e il totale a questo punto dovrebbe essere decisamente superiore, tanto per dare un'idea dell'aspettativa che circonda il gioco in questione.