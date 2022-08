Call of Duty Warzone e Modern Warfare: update 1.61 dell'8 agosto 2022

Raven Software ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. Parliamo dell'update 1.61, il quale arriva non annunciato e per questo è portatore di poche novità. La patch note ufficiale dell'update 1.61 per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone recita:

(Correzione di bug) Risolto un problema che causava l'errore Dev Error 5476, il quale causava il crash del client

(Correzione di bug) Risolto un problema che causava l'aumento di velocità di movimento del H4 Blixen's (VG) 7.62 Gorenko 54 Round Mag, invece di diminuire la velocità come avrebbe dovuto

(Correzione per le armi): H4 Blixen (VG), Danno massimo ridotto a 38, in calo dal precedente 39

Sul Trello di Call of Duty Warzone viene anche indicato che gli sviluppatori stanno investigando sul problema "Alcuni giocatori subiranno un crash quando 'Ricevono informazioni dallo store'."

Per il momento queste sono tutte le novità annunciate ufficialmente dagli sviluppatori. Come sempre, potrebbero esserci modifiche minori non indicate nella patch note dell'update 1.61 per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone.

