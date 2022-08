Battlefield 2042, EA non l'ha mai nominato nell'ultima call con gli investitori

Battlefield 2042 non è mai stato nominato da EA durante l'ultima call con gli investitori, quella relativa ai risultati ottenuti dall'azienda nel corso del primo trimestre fiscale.

Sebbene Battlefield 2042 abbia superato Halo Infinite su Steam con il debutto della Stagione 1, a quanto pare lo sparatutto targato DICE non ha ancora recuperato sufficiente terreno né si pone al momento come una delle produzioni più rappresentative per la compagnia.

Peraltro sembra che anche gli investitori abbiano del tutto ignorato il gioco, evitando di porre qualsiasi domanda circa lo stato in cui versa attualmente e gli eventuali sviluppi futuri, che come sappiamo rientrano nella strategia di Electronic Arts.

Il nome di Battlefield 2042 è comparso unicamente in una slide, a conferma del fatto che il progetto è ancora vivo, ma al di là di questo nessuno sembra aver avuto l'esigenza di parlarne.

Detto questo, è di pochi giorni fa la notizia che anche la Stagione 2 di Battlefield 2042 includerà una sola nuova mappa.