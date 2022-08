Cult of the Lamb, il nuovo trailer rivela caratteristiche e durata

Cult of the Lamb è protagonista di un nuovo trailer che rivela le caratteristiche e la durata dell'avventura roguelike sviluppata da Massive Monster, che a quanto pare ci terrà compagnia per 15-20 ore.

In uscita l'11 agosto su PC e console, Cult of the Lamb ci metterà al comando di un agnello sacrificale che sfugge al proprio destino e viene posseduto da un potente demone, dando vita a un vero e proprio culto religioso.

Nel gioco avremo modo di esplorare quattro differenti scenari e cimentarci con combattimenti man mano più difficili, nel tentativo di recuperare anime perdute e raccogliere nuovi adepti da organizzare nella nostra postazione di partenza.

Cult of the Lamb includerà svariate opzioni relative all'accessibilità, ma anche una gran quantità di divertenti minigame che andranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza.