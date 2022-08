Pac-Man: un film live-action è in sviluppo, i dettagli da un report

Secondo un nuovo rapporto dell'Hollywood Reporter, un film live-action di Pac-Man è in sviluppo.

Il progetto, secondo quanto indicato, è in sviluppo presso Bandai Namco Entertainment (proprietario del marchio videoludico) e Wayfarer Studios, la compagnia di produzione creata da Justin Baldoni e Steve Sarowitz.

Pac-Man (originariamente Puck Man in Giappone) divenne un'icona a partire dagli anni ottanta tramite le sale arcade. Il personaggio è ancora in salute e in modo regolare arrivano nuove edizioni dell'avventura del mostriciattolo giallo dall'appetito infinito.

Il film live-action sarà basato su un'idea originale di Chuck Williams (Sonic - Il film) di Lightbeam Entertainment. Baldoni, Manu Gargi e Andrew Calof produrranno per conto di Wayfarer Studios; Williams e Tim Kwok produrranno per conto di Lightbeam.

Wayfarer, che ha recentemente annunciato un investimento di 125 milioni di dollari da parte di Sarowtiz per espandere la produzione, ha prodotto il film Disney+ Clouds. Tra i prossimi prodotti della compagnia sono inclusi un dramma a tema football - The Senior - e un dramma/commedia adolescenziale - Empire Waist -.

Diteci, come lo immaginate un film live-action su Pac-Man?