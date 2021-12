Call of Duty Warzone: update del 17 dicembre 2021, ecco le modifiche

Raven Software ha pubblicato un nuovo update server per Call of Duty Warzone quest'oggi, 17 dicembre 2021. L'aggiornamento risolve una serie di problemi del battle royale. Vediamo i dettagli tramite la patch note ufficiale condivisa dagli sviluppatori.

Call of Duty Warzone

Ecco le novità introdotte dall'update del 17 dicembre 2021 di Call of Duty Warzone:

Gli effetti sonori ambientali sono stati corretti

Le Bombing Runs su Caldera sono state interrotte.

Il [TOP SECRET] Contract concederà meno ricompense

Corretti i problemi di collisione con vari elementi in tutta Caldera che permettevano ai giocatori di sfruttarli/guardare/sparare attraverso di essi.

Risolto un problema con il Kar98k (VG) in cui il Perk "Shrouded Gun" permetteva di sparare come se fosse semiautomatico.

Risolto un problema che causava una riduzione del frame rate quando si respawnava con un Titolo del giocatore e una Cornice della Calling Card equipaggiati.

Risolto un problema audio durante l'infiltrazione nelle modalità Vanguard Royale.

Corretta la comparsa di ulteriori immagini segnaposto in varie anteprime e/o acquisti dello Store Bundle.

Risolto un problema che causava la comparsa di immagini segnaposto nel Bundle Locker.

Risolto un problema che causava la comparsa di testo segnaposto nel menu Social.

Risolto un problema che causava la comparsa di testo segnaposto su varie Calling Cards.

Risolto un problema che causava la comparsa di Store Bundle con l'etichetta Rarità errata.

Tra le più recenti novità dedicate a Call of Duty Warzone vi è anche un nuovo pacchetto gratuito per gli abbonati PS Plus, non dimenticate di reclamarlo.